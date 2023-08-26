Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 августа 2023 12:46

Новая школа на аллее Евгения Шварца примет тысячу детей 1 сентября

Новый корпус школы №478 ввели в эксплуатацию в Красногвардейском районе
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Школу оснастили кулинарной, швейной и слесарной мастерскими.

Школу оснастили кулинарной, швейной и слесарной мастерскими.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На аллее Евгения Шварца в Красногвардейском районе ввели в эксплуатацию второй корпус школы №478. Она рассчитана на тысячу учеников и готова принять ребят уже с 1 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного. Штат школы уже укомплектовали 73 учителями.

Инициатором строительства школы в этом новом квартале стала семья с двумя детьми. Имеющихся школ перестало хватать на новых жильцов, и семья попросила президента страны решить вопрос.

- Здание школы состоит из четырех учебных блоков, соединенных между собой теплыми переходами, и вмещает 16 младших классов, 20 средних классов и четыре старших класса, - рассказали в Смольном.

У начальной школы - собственный вход с вестибюлем и гардеробом. В самом здании оборудовали швейную, столярную, слесарную и кулинарную мастерские, компьютерные классы, два бассейна, спортивные и читальные залы. Школа оснащена пандусами и лифтами для маломобильных учеников.

Первый корпус школы уже четыре года работает на Муринской дороге.