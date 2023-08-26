В последнее воскресенье лета Петербург ждут переменная облачность и +23 градуса

В Ленобласти будет похожая погода, но с небольшими дождями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последний летний выходной, 27 августа, окажется для петербуржцев теплым и солнечным. Погода решила побаловать горожан приятной для прогулок температурой и отсутствием дождей. Такой прогноз сделали специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

- Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточных направлений 3-8 м/с, - отметили синоптики.

Ночью температура воздуха опустится до +11...+13, кое-где даже до +8 градусов - форточку перед сном лучше прикрыть. Зато днем город прогреется до +21...+23 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В Ленобласти погода будет похожей, только вот днем на западе может пройти дождь, а утром отдельные районы накроет туман. Ветер, атмосферное давление и дневная температура - аналогичные Петербургу. А вот ночью может похолодать до +4 градусов.