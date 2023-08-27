Мужчина выкинул свою возлюбленную с третьего этажа в Купчино

Сожитель-рецидивист выкинул из окна 49-летнюю женщину - она в тяжелом состоянии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ночью 26 августа у дома 20/3 по Купчинской улице нашли 43-летнюю женщину, выпавшую из окна. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Со слов пострадавшей, ее выбросил из окна квартиры 3-го этажа сожитель, - уточняют полицейские.

В НИИ им. Джанелидзе медики диагностировали у женщины черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей таза, повреждения внутренних органов, травматический шок второй степени, гематомы, ушибы и прочие травмы, вызванные падением с высоты. Кроме того, у пострадавшей заметили признаки удушения.

По горячим следам сотрудники полиции почти сразу нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний разнорабочий. Следователи возбудили на него уголовное дело о покушении на убийство. К слову, купчинец уже был ранее судим за наркотики.