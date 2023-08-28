Уголовное дело завели на сбившего пешехода в Мурино водителя «Порше». Фото: ДТП и ЧП

На 20-летнего жителя Мурино завели уголовное дело. Молодого человека подозревают в хулиганстве. Накануне вечером он так торопился домой, что решил объехать пробку по тротуару и сбил вставшего на его пути пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Вечером 27 августа в полицию Всеволожского района Ленобласти местный житель заявил, что его сбил очень эмоциональный автомобилист, – рассказали в пресс-службе ведомства.

29-летний пострадавший рассказал, что на Екатерининской улице в Мурино один из водителей, управлявший иномаркой «Порше Кайенн», решил объехать затор, наплевав на ПДД. И тогда мужчина решил помешать ему. Разозлившийся автомобилист, чтобы проучить оппонента, выжал педаль газа и несколько метров протащил заявившего на капоте. После этого бросил транспорт и сбежал. Потерпевший получил легкие травмы.