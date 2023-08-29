Легковушка насмерть сбила ребенка на Новоприозерском шоссе в Ленобласти

Легковушка насмерть сбила ребенка на Новоприозерское шоссе в Ленобласти. Фото: ДТП и ЧП

Трагедией завершилась дневная прогулка для восьмилетнего малыша из Ленобласти. По словам очевидцев, школьник шел на рыбалку вдоль трассы «Сортавала» в попутном с иномаркой направлении. По неизвестным причинам водитель «Форда» не справился с управлением и насмерть сбил ребенка. Душераздирающие фотографии опубликовали очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Петербург».

– Рыдающий родственник лежит рядом с телом сбитого насмерть ребенка на пешеходном переходе около Новоприозерского шоссе, – подписали снимок свидетели происшествия.

Городская прокуратура уже организовала проверку из-за трагедии и координирует деятельность органов, а также других служб. Как пишут читатели сообщества, именно этот участок дороги и «пешеходный переход» давно имеет дурную славу. По словам автомобилистов, при повороте заметить идущего человека практически невозможно.