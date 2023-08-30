Дом Шауба в Петербурге отреставрируют за счет собственника. Фото: КГИОП

Приморский суд Петербурга обязал собственника «Дома В.В. Шауба» отреставрировать памятник регионального значения. Объект расположился на Лахтинском проспекте. Решение уже вступило в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

– В течение восьми месяцев владелец здания должен будет выполнить комплекс первоочередных противоаварийных мероприятий, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ему нужно будет закрыть доступ третьих лиц к объекту, установив ограждение, укрепить существующие конструкции объекта силовыми лесами, а также сделать временную кровлю и водоотводящую систему. А в течение трех лет с решения суда собственник полностью отреставрирует здание. В противном случае его ожидает неустойка в 25 тысяч рублей. При игнорировании обязательств владельца будут штрафовать по 50 тысяч рублей ежемесячно до исполнения решения.