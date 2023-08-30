25 тысяч студентов зачислили на техспециальности в вузы Петербурга в 2023 году.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Петербурге расположено 69 государственных и негосударственных вузов. Практически половина из них готовит специалистов инженерно-технического профиля. На эти два направления в этом году поступило более половины абитуриентов – более 25 тысяч студентов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
– Среди военнослужащих и детей участников спецоперации технические специальности также пользуются популярностью. Из 800 человек их выбрали 299, – уточнили в пресс-службе городского правительства.
Интересно, что только в Северной столице еще на этапе выбора итогового экзамена больше половины школьников отдает предпочтение профильной математике.
К слову, в этом году учиться в петербургских вузах решили более 100 абитуриентов из города-побратима Мариуполя. Больше половины из них поступили в государственный морской технический университет.