25 тысяч студентов зачислили на техспециальности в вузы Петербурга в 2023 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге расположено 69 государственных и негосударственных вузов. Практически половина из них готовит специалистов инженерно-технического профиля. На эти два направления в этом году поступило более половины абитуриентов – более 25 тысяч студентов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Среди военнослужащих и детей участников спецоперации технические специальности также пользуются популярностью. Из 800 человек их выбрали 299, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Интересно, что только в Северной столице еще на этапе выбора итогового экзамена больше половины школьников отдает предпочтение профильной математике.

К слову, в этом году учиться в петербургских вузах решили более 100 абитуриентов из города-побратима Мариуполя. Больше половины из них поступили в государственный морской технический университет.