Петербуржец убил знакомого и неделю жил с разлагающимся трупом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителя Петербурга приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство знакомого. Мужчина застрелил своего приятеля и целую неделю прожил с его разлагающимся трупом под одной крышей. Обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Пушкинского района Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Петербуржца признали виновным в убийстве знакомого, случившемся из-за ссоры в поселке Шушары, – уточнили в пресс-службе городской прокуратуры.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. В своего оппонента мужчина выстрелил из охотничьего ружья. Обнаружить погибшего смогли после многочисленных жалоб соседей осужденного. Зловонный запах от гниющего тела распространился далеко за пределы квартиры, где произошло убийство. Обвиняемый свою вину в случившемся признал. Приговор еще не вступил в законную силу.