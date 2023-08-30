Калининский район Петербурга оказался самым «горящим» в августе 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожары чаще всего вспыхивали в Калининском и Невском районах Петербурга в августе 2023 года. Кроме того, наибольшее количество стихийных происшествий случаются в спальнях квартир и домов Северной столицы. Такую неутешительную статистику приводит «Мойка78», опираясь на сообщения МЧС города на Неве.

– За месяц спасатели Петербурга потушили 47 квартирных пожаров в разных районах города. Вспыхивало постельное белье, диваны, холодильники и вытяжки, а также крохотные балконы, – поясняет издание.

Второе место по количеству пожаров занял Выборгский район с пятью выездами МЧС. Бронзу между собой разделили Красносельский, Приморский, Кировский, Московский районы. Здесь случилось всего по четыре пожара. Самыми безопасными – по одному возгоранию – оказались Колпинский, Петродворцовый и Красногвардейский районы.

К слову, за месяц от огня пострадало 12 человек. Одно петербуржца спасти не удалось.