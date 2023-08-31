Летом 2023 года солнце светило в Петербурге 91 день из 92 возможных

Петербург оставил себе ясные дни: солнце этим летом было 91 день из 92 возможных. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Этим летом Петербург изменил своим привычкам и вылил на людей все свои солнечные запасы: солнце светило 91 день из 92 возможных. Об этом на пресс-конференции в Интерфаксе сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Где-то по 14 часов, а где-то – по два, но все же солнце было, что бы ни говорили про серый Петербург, - подчеркнул синоптик.

Всего звезда светила 882 часа за все три месяца лета. Это рекордный показатель за период наблюдений с 2010 по 2023 год. Самым солнечным выдался июнь – желтый блин трудился на небе 342, 7 часа. Только на один день солнце взяло себе выходной. В общем, петербуржцам и гостям города очень повезло в этом году: без загара не остался почти никто.

Да и, по словам Колесова, дождя этим летом не было совсем. Практически дефицит – 196, 1 миллиметра за весь летний период. Это почти в три раза меньше, чем в самое дождливое лето 2016 года. Причем, засуха началась уже с апреля.