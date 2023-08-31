Семьи участников спецоперации смогут бесплатно посещать Эрмитаж с 5 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственный Эрмитаж вводит новую категорию льготных посетителей. Право бесплатного визита в музей с 5 сентября появится не только у участников спецоперации, но и членов их семей. Учреждение таким образом поддерживает общегородскую социальную политику. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

– Совершенно бесплатно можно будет посетить Главный комплекс, Главный штаб и экспозицию Императорского фарфорового завода, – уточнили в пресс-службе учреждения.

Кстати, бесплатные билеты можно оформить заранее, купив их на сайте музея или в кассах в день посещения. С собой нужно взять документы, подтверждающий участие родственника в спецоперации на Украине.

Аналогичное право в любой рабочий день музея имею и ветераны боевых действий.

К слову, подробную инструкцию по оформлению бесплатных билетов уже опубликовали на сайте музея в разделе «Правила посещения».