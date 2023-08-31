Вопрос отмены реновации хрущевок Петербурга передали в Верховный суд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Градозащитники вновь вмешиваются в реновацию хрущовок. В этот раз они подали коллективный иск, чтобы признать недействующим соответствующий закон. Из-за этого городской суд Петербурга приостановил производство, а дело перенаправили в Верховный суд РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столице.

– Участники процесса обжалуют кассационное определение, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Инициаторы иска в телеграм-канале «Иск против КРТ» выпустили обращение, где рассказали, что передача дела в судебную коллегию должна состояться до конца октября. И, если так произойдет, активисты вернуться в начальную стадию спора к декабрю текущего года.

К слову, иск стал самым большим по количество подписей в России: свою поддержку высказали 579 заявителей.

Ранее spb.kp.ru писала, что совет законодателей Москвы раскритиковал поправки ЗакСа Петербурга по реновации.