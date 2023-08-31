Автомобиль «Чайка» добавили в коллекцию «Пассажиравтотранса» Петербурга. Фото: t.me/patspb

Все новое, как известно, хорошо забытое старое. Так, коллекция «Пассажиравтотранса» пополнилась еще одним эксклюзивным автомобилем. Ключи от ГА3-14 «Чайка» гендиректору компании Андрею Лызину передал представитель отдела розничного бизнеса ПАО «Банк ВТБ» в регионе Александр Вялков. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия Северной столицы.

– Представительский легковой автомобиль – последнее поколение премиальных автомобилей под маркой ГАЗ. 35 лет назад его сняли с производства во время «борьбы с привилегиями» по личному указанию Михаила Горбачева, – уточнили в пресс-службе учреждения.

К слову, одновременно с этим уничтожили и всю технологическое оснащение, рабочую документацию, сборочные линии и даже кузовные штампы.

Чтобы продемонстрировать постепенно растущую коллекцию исторической техники гостям и жителям города на Неве, на базе Автобусного парка № 1 планируют организовать экспозиционно-образовательный центр.