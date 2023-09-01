Вход на станцию метро «Девяткино» ограничили из-за увеличения потока пассажиров

На станции метро «Девяткино» закрыли две двери на вход из-за увеличения пассажиропотока. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня, 1 сентября, по всей стране празднуется День знаний. Родители везут своих детей в школы на линейки, а студенты отправляются в колледжи и вузы на праздник. В связи с этим в Петербурге наблюдаются пробки и увеличение пассажиропотока в метро. Из-за этого на станции «Девяткино» утром пришлось ограничить вход. Об этом сообщает «Организатор перевозок».

- В 08:14 станция «Девяткино» вестибюль 2 увеличение пассажиропотока, ограничен вход на станцию, закрыто две двери из четырех, - говорится в сообщении.

Вместе с этим в городе растут пробки. Пока в целом в Северной столице наблюдается четыре балла, но на некоторых участках движение затруднено куда сильнее. В частности, это касается Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов.