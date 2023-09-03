Пожарный поезд привлекли к тушению ангара на Пискаревском проспекте Петербурга. Фото: МЧС Петербурга

К тушению мощного возгорания, вспыхнувшего утром 3 сентября на Пискаревском проспекте Петербурга, привлекли специальный пожарный поезд. Напомним, изначально очевидцы сообщили, что загорелась нефтебаза, отчего по улице пронеслось несколько громких хлопков. Но, как позже рассказали в пресс-службе МЧС, огонь вспыхнул в металлическом ангаре автосервиса.

– Оперативно прибывшие спасатели зафиксировали горение территории в 800 квадратных метров, – уточнили в пресс-службе городского учреждения.

Через 20 минут после сообщения о происшествии, пожару присвоили второй номер опасности. Специалисты создали шесть боевых участков и уже готовятся к пенной атаке. Как передали в МЧС, на момент публикации информации о пострадавших нет. На месте пожара с 11 часов утра работают 60 сотрудников МЧС и 12 пожарных машин.