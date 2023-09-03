Пожар около нефтебазы «Ручьи» на Пискаревском проспекте Петербурга локализовали

Более сотни пожарных борются с возгоранием на Пискаревском проспекте. Фото: МЧС Петербурга

Мощное возгорание в ангаре площадью 800 квадратных метров на Пискаревском проспекте удалось локализовать. Огонь спасатели смогли усмирить спустя два часа упорной борьбы. Кроме того, они подключили к тушению более 100 человек личного состава РСЧС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе городского ведомства.

На момент публикации на месте пожара находится в общей сложности 106 человек личного состава и 28 единиц пожарной техники. От МЧС Северной столицы с разъяренной стихией борется 19 спецмашин и 74 специалиста ведомства. Прокуратура уже организовала проверку происшествия, а к тушению разъяренных языков пламени подключили даже специальный поезд от РЖД. Благодаря этому удалось избежать распространения огня на соседние здания.