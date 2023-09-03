Школьник пострадал в ДТП с мотоциклом на Красносельском шоссе в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Подросток серьезно пострадал в ДТП между мотоциклом и легковушкой на Красносельском шоссе. Его госпитализировали в больницу. 12-летний мальчик ехал вместе со своим родственником на двухколесном коне. Но байкер на полном ходу влетел в движущуюся «Сузуки». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Вечером 2 сентября 36-летний мотолюбитель без прав управлял «Regulmoto». Он ехал по парковке яхт-клуба и выскочил вперед, не оценив опасности маневра, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Из-за этого он влетел в приближающейся справа автомобиль «Сузуки Гранд Витара». За рулем легковушки оказался 57-летний пенсионер. Мотоциклиста, как и ребенка, госпитализировали в больницу. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.На мужчину составили протокол за езду без прав. Транспорт отправили на штрафстоянку. Правоохранители проверяют аварию.