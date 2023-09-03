Память жертв Беслана почтили в Малоохтинском парке Петербурга. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге прошла ежегодная акция памяти жертв теракта в Беслане. Мероприятие традиционно проводят в Малоохтинском парке. Именно там в 2007 году установили памятник погибшим за три года до этого школьникам. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Чудовищное преступление совершили в Беслане 19 лет назад. 334 имени сегодня включили в поминальный список. 186 погибших – дети. Мы переживаем эту трагедию до сих пор, – напомнил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В память о погибших провели литию – богослужение в притворе церкви – у храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте. В акции поучаствовали глава ЗакСа Бельский, представители РСО-Алании в СЗФО, члены детских и общественных объединений. Кроме того, в БКЗ «Октябрьский» прошел памятный концерт под названием «Будем жить». Он проходит уже несколько лет подряд в День солидарности в борьбе с терроризмом.