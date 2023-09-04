Огромная пробка образовалась на Выборгском шоссе в Петербурге утром 4 сентября

Петербуржцы по пробкам добираются на работу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето подошло к концу и в первую неделю осени на дорогах появились огромные пробки. Вернувшиеся с отдыха петербуржцы добираются на работу. Несколько улиц Северной столицы стоят в длинных заторах. Однако сервис Яндекс.Пробки утром 4 сентября оценил дорожную ситуацию лишь в пять баллов.

- В Санкт-Петербурге 5 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что пробки продолжат снижаться и к 11 часам достигнут 4 баллов, - говорится в сообщении.

Тем временем, недовольные автолюбители и пассажиры общественного транспорта проводят утро в попытках добраться до рабочих мест. По оценке сервиса, самая сложная дорожная обстановка сформировалась на Выборгском шоссе.

- Неожиданно плотное движение сейчас на Выборгском шоссе. Загруженность магистрали в центр - 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного, - сообщает сервис Яндекс.Пробки.