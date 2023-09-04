Трое петербуржцев избили бутылкой продавца и расстреляли его из ракетницы

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге трое неизвестных напали на продавца продуктового магазина. Иностранцу разбили голову бутылкой. Все произошло на улице Сикейроса в ночь на 3 сентября. Конфликт начался со словесной перепалки, которая переросла в драку и стрельбу. Об этом пишет «Мойка 78».

- Продавец получил по голове бутылкой, затем в него полетели патроны из ракетницы, - пишет издание.

В происшествии в круглосуточном магазине Выборгского района разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они уже просмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли одного из трех подозреваемых. Им оказался 38-летний мужчина, проживающий на улице Сикейроса. Его отправили в изолятор временного содержания. Специалисты возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Пострадавший попал в больницу в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговой травмой, ушибами и ожогами.