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НовостиСпорт4 сентября 2023 11:58

Александр Медведев анонсировал сенсационный трансфер в «Зените»

В команду примут молодого футболиста, но его личность пока скрывают
Анастасия НУРАДИЛОВА
В "Зените" появится новый игрок.

В "Зените" появится новый игрок.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заинтриговал болельщиков новостью: команда готовится к сенсационному трансферу. Новый игрок сможет работать на разных позициях. Правда, личность нового футболиста в «Зените» пока не раскрывают. Об этом пишет ТАСС.

- Не хочу опережать события, но все-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера, - заявил Медведев в интервью с изданием.

По словам председателя правления, новый игрок отличается скоростью и дерзостью. Из какой он страны – остается тайной. Известно лишь, что это молодой спортсмен. Его личность раскроют через один или два дня, когда вся подготовка подойдет к концу.

Ранее Сергей Семак высказывал надежду на усиление команды. Он говорил, что «Зенит» может подписать одного или двух игроков.