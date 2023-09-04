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НовостиОбщество4 сентября 2023 13:12

Современный диспетчерский пункт построят в аэропорту Пулково

Его площадь составит более двух тысяч квадратных метров
Анастасия НУРАДИЛОВА
Смольный одобрил предоставление участка для строительства.

Смольный одобрил предоставление участка для строительства.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Систему организации воздушного движения усовершенствуют в аэропорту Пулково. Решение о строительстве нового современного командно-диспетчерского пункта было одобрено на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Смольный предоставит земельный участок для этих целей. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

- Строительство нового командно-диспетчерского пункта с современным оснащением необходимо для повышения безопасности и качества обслуживания воздушных судов, – отметил Александр Беглов.

Площадь здания составит более двух тысяч квадратных метров. Оно предназначено для обслуживания перевозок с учетом перспектив развития воздушного движения. Там появятся диспетчерские залы, помещения для обеспечения автоматизированного управления воздушным движением, а также для обеспечения взаимодействия между эксплуатационными службами.

Когда строительные работы подойдут к концу, прошлое здание диспетчерского пункта планируют снести.