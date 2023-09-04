Дом №40 на Загородной улице в Колпино решился на реновацию

«СПб Реновация» (входит в группу «Самолет») подписала опцион с последним собственником недвижимости в доме №40 по Загородной улице. Фото: ГК Самолет

В городе Колпино дом №40 по Загородной улице будет расселен по программе «Развитие застроенных территорий Санкт-Петербурга» (РЗТ) - «СПб Реновация» (входит в группу «Самолет») подписала с последним собственником недвижимости соответствующий опцион. Всего с начала года (с января по июнь) в квартале Красный Кирпичник «СПб Реновация» заключила 19 опционов на приобретение объектов недвижимости в доме №40 общей площадью 549,42 кв.м.

- Все жители расселяемого дома №40 получат новое комфортное жилье, соответствующее современным стандартам, - отметили в группе «Самолет».

Как отметил застройщик, квартал Красный Кирпичник представляет из себя «морально и физически устаревшие трехэтажные дома 1950-х годов с деревянными перекрытиями». Благодаря «СПб Реновация» 34 семьи получили ключи от новых квартир по программе реновации еще в 2019 году. Сейчас расселяются еще пять домов на улице Загородная, а это 50 семей.

- Программа «Развитие застроенных территорий» предполагает добровольное участие, - подчеркнули в группе «Самолет». - С каждым собственником ведутся переговоры, чтобы максимально точно выявить его потребности в улучшении жилищных условий.

Напомним, по программе реновации кроме нового жилья в квартале Красный Кирпичник появляется социальная инфраструктура: инвестором уже построены и безвозмездно переданы городу два детских сада на 80 и 220 мест, а также два кабинета врача общей практики. В настоящий момент на территории строится общеобразовательная школа на 825 мест и детский сад на 220 мест.