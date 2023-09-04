Около 400 участков освободили от незаконных уличных ларьков в Петербурге за лето

Около 400 незаконных ларьков выявили на улицах Петербурга за лето. Фото: комитет по контролю за имуществом

Порядка 400 земельный участков освободили в Петербурге за лето от незаконных уличных ларьков. Рейды проводили во всех районах города сотрудники комитета по контролю за имуществом вместе с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Только за последние дни августа ликвидировали несколько точек, где продавали овощи, мороженое и сувениры. Например, у последних изъяли 480 единиц товара. Также убирали с улиц аттракционы «силомер», которые устанавливали без правовых оснований.

- За продажу товаров в местах, не предназначенных для осуществления торговой деятельности, нарушителей привлекут к административной ответственности, - отметили в пресс-службе.

При этом с наступлением осени специалисты также продолжат проводить рейды в поисках незаконных уличных торговцев.