Александра Малькевича назначили советником губернатора Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новым генеральным директором телеканала «Санкт-Петербург» назначили Екатерину Ходаринову. Ранее этот пост занимал Александр Малькевич. Но его с 4 сентября перевели в должность советника губернатора города Александра Беглова. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– На рабочем совещании с членами городского правительства глава Северной столицы рассказал о кадровых изменениях, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, соответствующее решение принял совет директоров. Ходаринову перевели на высшую должность. Ранее журналистка занимала должность заместителя главы по информационному вещанию телеканала. А Александра Малькевича от директорского поста освободили. Теперь ему предстоит на общественных началах работать в должности советника с новыми регионами Российской Федерации.