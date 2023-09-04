Почти тысячу «кубов» мусора убрали из акваторий Петербурга за лето 2023 года

За лето в Петербурге убрали из воды почти тысячи кубических метров мусора. Фото: комитет по природопользованию Петербурга

Водоемы Петербурга очистили от мусора. За лето на поверхности воды в Северной столице скопилось минимум 912 кубических метров отходов. Уборка акватории от природного и бытового мусора происходит регулярно. В ней принимают участие специалисты предприятия «Экострой» и экоактивисты. В сборе им помогают специальные катера. Но иногда в труднодоступных районах собирать мусор приходится вручную.

Помимо мусора акваторию очищают от различной растительности. За три месяца в Петербурге очистили 40 водоемов от тростника, водорослей и ряски.

- Мероприятия по уборке акваторий проводятся непрерывно в течение всего года в соответствии с адресной программой Комитета по природопользованию и направлены на улучшение как экологических параметров водных объектов, так и внешнего облика Петербурга, - сообщают в пресс-службе Комитета по природопользованию.

К слову, в конце августа в Петербурге Роспотребнадзор признал все имеющиеся водоемы непригодными для купания. Они не прошли проверку на санитарно-гигиенические требования.