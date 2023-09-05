Участок КАД полностью перекроют между Приморским шоссе и ЗСД 11 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Северный участок КАД на развязке с Приморским шоссе и ЗСД со второго по 11 километр полностью перекроют из-за ремонта. Ограничения введут трижды ночью 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– Из-за монтажа оголовков водопропускных труб ограничат движение транспорта по внутреннему кольцу КАД. Работа внешнего кольца останется по двум полосам, без изменений, – рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Закрывать участок будут на полчаса: с часа ночи, 2:30 и четырех часов утра. На время полной остановки движения привлекут специально оборудованные машины прикрытия. На них установят стробоскопы и светодиодные балки с индикацией желтого цвета.

Для удобства автолюбителей региона будут работать регулировщики дорожного движения.