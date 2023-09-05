Аэропорт «Пулково» объявил конкурс среди пассажиров по улучшению сервиса. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Пулково» запустил конкурс по улучшению качества сервиса аэропорта. Компания подарит два билета в любой город России победителю. К слову, обратный перелет пройдет также за счет компании. Об этом сообщили в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной столицы».

– Приглашаем всех желающих поучаствовать в «Полете идей», – уточнили в пресс-службе организации.

В компании уточнили, что победителю достанутся прямые рейсы эконом-класса из Петербурга. Серебряные призеры получат сертификат на десять тысяч рублей на посещение любого ресторана авиагавани. Тот, кто займет «бронзу», сможет пройти в бизнес-салон.

Поделиться предложениями можно через официальную группу аэропорта ВКонтакте, телеграм-канале и по электронной почте. Нужно указать ФИО, виртуальный почтовый ящик и номер телефона. Заявки принимаются до 20 ноября. А победителей объявят 1 декабря.