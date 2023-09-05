Банда наркоторговцев из Петербурга проведет в колонии от пяти до восьми лет

Лидеру ОПГ из Петербурга дали восемь лет «строгача» за сбыт крупной партии наркотиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд Петербурга отправил банду наркоторговцев из четырех человек в колонию. Их лидер проведет в местах строгих, но не столь отдаленных восемь лет. Остальным дали от пяти до 7,5 лет общего режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Житель города на Неве, желая быстро обогатиться, в течение года продавал «запрещенку» через созданный им интернет-магазин, – уточнили в пресс-службе ведомств.

Наркобарон вовлек в свою группу местных жителей, определив им роль «закладчиков» и милые имена: «Крис»; «Дядя Стёпа» и «Мимиус». Последнего даже повысили до администратора психотропной платформы.

Свою вину нарушители признали и в содеянном раскаялись, даже активно способствовали расследованию. В суде, как рассказали в объединенной пресс-службе, начиная с предварительного расследования их прозвали не иначе как «зайчики-лапочки».