Женщину без сознания доставали из автомобиля на Суздальском шоссе в Петербурге

Пришлось разбить стекло в автомобиле. Фото: vk.com/dorinspb

Сотрудники полиции утром 4 сентября приехали на место после сообщения о стоящем автомобиле посреди Суздальского шоссе. За рулем «Киа» находилась девушка без сознания. Она уткнулась в руль и не реагировала ни на что. Полицейским пришлось разбивать стекло. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.

- Опасность была в том, что ее нога стояла на тормозе и был шанс, что автомобиль поедет дальше. Впрочем, так и случилось. Автомобиль проехал несколько метров и остановился, - говорится в сообщении.

Оказалось, что у девушки есть признаки наркотического опьянения. Но она отказалась от медицинского освидетельствования. Автомобиль переместили на спецстоянку. А по поводу автоледи будет решаться вопрос о лишении водительских прав.

Перед остановкой на Суздальском шоссе неадекватного водителя за рулем корейского автомобиля заметили на улице Композиторов.