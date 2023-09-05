Циклон принесет облака и дождь в Петербург 5 сентября

В Петербурге ожидается небольшой дождь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 5 сентября, на погоду в Петербурге повлияет периферия атлантического циклона, который выходит своим центром в акваторию Баренцева моря. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Циклон принесет в регион обширные поля облаков, которых ближе к вечеру местами, преимущественно в северной части региона, отметятся небольшими дождями, - говорится в сообщении.

Температура воздуха во вторник составит от 19 до 21 градуса в Петербурге. В Ленобласти будет от 17 до 22 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормы – до 757 миллиметров ртутного столба. Вчерашнего солнца в Северной столице сегодня увидеть не получится.

На следующий день, 6 сентября, ожидается теплая погода без осадков – от 16 до 18 градусов.