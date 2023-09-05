Синоптик Колесов пообещал потепление в Петербурге с 7 сентября

В Петербурге в четверг ожидается потепление. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал, что прохладная погода задержится в городе всего на пару дней, а уже с четверга снова начнется потепление. Воздух опять будет прогреваться выше 20 градусов. Но перед этим петербуржцем придется потерпеть ветер и небольшие дожди.

- Юго-западный ветер пока еще слабый, но уже начинает усиливаться на акватории Финского залива. Поэтому и в Санкт-Петербурге сегодня днем тоже усилится до 8-13 метров в секунду. Кстати, 6 сентября - тоже ветреный день, но ветер уже будет северо-западного направления, а к ночи четверга он совсем ослабеет, - предупредил синоптик.

Александр Колесов отметил, что пока рано утверждать, что в дальнейшем погода будет оставаться теплой и сухой. Для этого нужно еще понаблюдать за атмосферным процессами.