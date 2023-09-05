Пробки на Приморском проспекте и проспекте Культуры образовались утром 5 сентября

Ситуация на дорогах достигла пяти баллов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга жалуются на длинные пробки с наступлением осени. Сервис Яндекс при этом оценивает дорожную ситуацию всего на пять баллов, но это и так больше, чем обычно. Самые серьезные заторы замечены на Приморском проспекте и проспекте Культуры.

- Неожиданно плотное движение сейчас на Приморском проспекте. Загруженность магистрали в центр — 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного, - говорится в сообщении.

Не менее печальная ситуация сложилась на проспекте Культуры и Тихорецком проспекте. Автомобилисты психуют, пытаясь вовремя добраться на работу. Загруженность дорог составляет 8 баллов, а это на 5 баллов больше, чем обычно по утрам.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, в ближайший час ситуация на дорогах не изменится, поэтому рассчитывать на то, что пробки рассосутся – не стоит. Но и ухудшения обстановки с заторами в Северной столице пока не предвидится.