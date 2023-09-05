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НовостиОбщество5 сентября 2023 7:08

УФАС Петербурга оштрафовало Ozon за распространение спама

Причиной проверки платформы послужила жалоба клиента
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Антимонопольная служба Петербурга оштрафовала Ozon за рассылку спама.

Антимонопольная служба Петербурга оштрафовала Ozon за рассылку спама.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Один из клиентов онлайн-магазина Ozon получил рекламное письмо от компании, хотя на это не подписывался. Петербуржцу это не понравилось, и он решил обратиться в городское Управление Федеральной антимонопольной службы. Была проведена проверка. Выяснилось, что в условиях оферты есть пункт об автоматическом согласии на получение рекламы при регистрации. А это нарушает закон о рекламе и влечет наложение штрафа. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Петербургу.

- Комиссия признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание. Компания Ozon изменила условия оферты и удалила пункт об автоматическом согласии на получении рекламы. Между тем нарушение закона о рекламе всегда влечет наложение штрафа, - указали в пресс-службе.

Точная сумма штрафа не уточняется. Однако известно, что онлайн-платформа нарушила часть 1 статьи 14.3 КоАП РФ. За это юридическим лицам грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.