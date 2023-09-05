УФАС Петербурга оштрафовало Ozon за распространение спама

Антимонопольная служба Петербурга оштрафовала Ozon за рассылку спама. Фото: Олег ЗОЛОТО

Один из клиентов онлайн-магазина Ozon получил рекламное письмо от компании, хотя на это не подписывался. Петербуржцу это не понравилось, и он решил обратиться в городское Управление Федеральной антимонопольной службы. Была проведена проверка. Выяснилось, что в условиях оферты есть пункт об автоматическом согласии на получение рекламы при регистрации. А это нарушает закон о рекламе и влечет наложение штрафа. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Петербургу.

- Комиссия признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание. Компания Ozon изменила условия оферты и удалила пункт об автоматическом согласии на получении рекламы. Между тем нарушение закона о рекламе всегда влечет наложение штрафа, - указали в пресс-службе.

Точная сумма штрафа не уточняется. Однако известно, что онлайн-платформа нарушила часть 1 статьи 14.3 КоАП РФ. За это юридическим лицам грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.