Петербуржец пытался ограбить храм на Афонской улице, но испугался сигнализации

Хулигана начали искать сотрудники полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге неизвестный мужчина пытался вломиться в храм памяти погибших воинов на Афонской улице. Но у него ничего не вышло: хулиган услышал сигнализацию и сбежал с места происшествия. Все произошло в ночь на 4 сентября. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 4 сентября около двух часов ночи в полицию поступило сообщение от настоятеля Храма всех Святых в память воинов, погибших при исполнении служебного долга, расположенного на Афонской улице. В церкви сработала сигнализация, - говорится в сообщении.

Хулиган до звука сигнализации успел разбить только наружный слой двухкамерного стекла. Он сделал это фонариком. Второй слой разбивать не получалось. И тогда мужчина в куртке со светоотражающими элементами решил сбежать. Сейчас его ищут сотрудники полиции. Из храма ничего не похищено, следы взлома также отсутствуют.