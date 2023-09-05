Жителя Ленобласти будут судить за продажу более 3 тысяч литров паленой водки

Мужчина продал более 3 тысяч литров паленой водки в Ленобласти и попал под суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

31-летний житель Всеволожского района Ленобласти решил подзаработать на продаже паленой водки. Для этого он закупил 307 литров этилового спирта, а затем развел его с водой. Таким образом у него получилось более трех тысяч литров алкоголя, который мужчина с декабря 2021 года по май 2022 года продавал на территории района. Однако лицензии у него на продажу не было. Поэтому теперь ему придется ответить за это в суде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

- Общая стоимость реализованной спиртосодержащей продукции превысила 1 млн рублей, - уточнили в пресс-службе.

Мужчину обвинили в закупке, хранении и розничной продаже спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере. Отметим, что максимальное наказание за данное преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело направили на рассмотрение во Всеволожский городской суд.