Ущерб от коррупции за полгода в Петербурге составил 10,5 млрд рублей

В Петербурге выросла раскрываемость коррупционных преступлений. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге за полгода раскрыли 113 преступлений, связанных с коррупцией. Сумма причиненного ущерба за первые шесть месяцев 2023 года составила 10,5 миллиарда рублей. 3,5 миллиарда уже возместили в добровольном порядке. Об этом в интервью «Петербургскому дневнику» рассказал прокурор Виктор Мельник.

- Если в прошлом году количество преступлений коррупционной направленности составило около 600, то только за прошедший период 2023 года уже выявлено более 450 таких преступлений. Задача прокуратуры заключается в том, чтобы настроить весь правоохранительный механизм на четкую и слаженную работу по выявлению всех без исключения фактов коррупции, включая взяточничество, - отметил Мельник.

Он подчеркнул, что для прокуратуры важно не только добиться наказания взяточников, но и найти имущество, которое было куплено на деньги, полученные незаконным путем. А это машины, квартиры, загородные дома и другая собственность.