Вор вытащил из квартиры петербурженки деньги и украшения на 3,6 млн рублей

Вор обчистил квартиру врача-стоматолога на севере Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

67-летняя врач-стоматолог из частной клиники в Петербурге на несколько дней уехала из своей квартиры на третьем этаже в пятиэтажке на Большом Сампсониевском проспекте. Отсутствием женщины воспользовался домушник. С помощью отмычек он открыл дверь, проник внутрь и вытащил из квартиры 30 тысяч евро и кучу украшений. Ущерб оценили в более чем 3,6 млн рублей. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Добычей вора помимо наличности стали: ювелирный набор из кольца, серег и браслета из платины с черным жемчугом стоимостью 60 тысяч рублей, набор из браслета и серег из золота стоимостью 100 тысяч рублей, золотое кольцо с аметистом стоимостью 50 тысяч рублей, кольцо с сапфиром из золота стоимостью 60 тысяч рублей и набор с изумрудами стоимостью 200 тысяч рублей, - уточнил источник.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже. Вора ищут.