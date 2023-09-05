Число заболевших коронавирусом увеличилось в Петербурге с началом осени

В Петербурге с началом осени начала расти заболеваемость коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осенью традиционно растет заболеваемость различными респираторными инфекциями. Коронавирус не стал исключением. За последнюю неделю, с 28 августа по 3 сентября, в целом по России заболеваемость COVID-19 увеличилась на 31,6 процента. Такая картина наблюдается в 53 регионах страны. В частности, в Петербурге за данную неделю выявили 475 случаев заражения ковидом, хотя неделей ранее было на 143 меньше. Об этом свидетельствуют данные Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- За неделю с 28 августа по 3 сентября в Петербурге зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом. 29 человек госпитализировали. Выздоровели 286 пациентов. Умерло три заболевших, - указано в официальной сводке.

Всего же в России за прошедшую неделю госпитализировали 1172 человека, что на 13,2 процента больше, чем это было на неделе с 21 по 27 августа. Умерло 16 человек, а неделей ранее скончались 11 пациентов.