Петербурженка собрала семь корзин грибов в Выборгском районе

Женщина с дочкой собрали семь корзин грибов. Фото: vk.com/grib_spb

Жительница Петербурга поделилась фотографиями результатов тихой охоты в лесу Выборгского района. Снимки улова она опубликовала в паблике «Грибы и грибники СПб» во ВКонтакте. Семь корзин с красавчиками оценили коллеги петербурженки по грибным занятиям.

- План был лично у меня - только белые, а у дочери – по-разному. Как запланировали, так и получилось. Белые были разные: сосновые, еловые, березовые, с велюровыми шляпками, шоколадки, кофе с молоком. Попадалось и суворовское печенье, - перечисляет женщина.

На охоту за грибами она выходила вместе с дочкой. Вдвоем они обошли четыре места, два из которых оказались богатыми на шляпки разных сортов.

- За выходные народ конкретно пропылесосил бор, но свои корзинки мы заполнили. Также украдкой высовывались и подосиновики с небритыми ногами, но их было немного. В лесу доминировали боровые, - рассказала подписчикам петербурженка.