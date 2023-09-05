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НовостиОбщество5 сентября 2023 9:25

Большинство петербуржцев выступают за создание единой велотранспортной сети в городе

За создание единой велотранспортной инфраструктуры в Северной столице проголосовали 85 процентов опрошенных горожан
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Власти Петербурга подготовят концепцию по развитию велосипедного движения на основе опроса горожан.

Власти Петербурга подготовят концепцию по развитию велосипедного движения на основе опроса горожан.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше половины жителей Петербурга свыше 10 лет передвигаются по городу на велосипеде. Кто-то это делает для отдыха, кто-то так занимается спортом, другие же его используют как средство передвижения до работы или учебы. Поскольку данный вид транспорта популярен в Северной столице, у петербуржцев спросили мнение о дальнейшем развитии велоинфраструктуры в городе. В опросе приняли участие более 2,7 тысячи человек. Большинство респондентов выступили за создание единой велонтранспортной сети и строительство велодорожек, велополос, велопереездов и прочего. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- Наиболее значимым направлением развития велосипедного движения в Петербурге, по мнению опрошенных, является строительство велотранспортной инфраструктуры - свой голос за это отдали 87 процентов респондентов. На втором месте оказалось формирование единой велотранспортной сети, связывающей районы города - за это проголосовали 85 процентов, - указано в сообщении.

Также петербуржцы хотели бы, чтобы в городе появились разноуровневые пересечения велодорожек с автородогами, ж/д путями и другими преградами.

Отмечается, что итоги данного опроса используют при создании концепции развития велоинфраструктуры и велодвижения до 2030 года.