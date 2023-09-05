Большинство петербуржцев выступают за создание единой велотранспортной сети в городе

Власти Петербурга подготовят концепцию по развитию велосипедного движения на основе опроса горожан. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше половины жителей Петербурга свыше 10 лет передвигаются по городу на велосипеде. Кто-то это делает для отдыха, кто-то так занимается спортом, другие же его используют как средство передвижения до работы или учебы. Поскольку данный вид транспорта популярен в Северной столице, у петербуржцев спросили мнение о дальнейшем развитии велоинфраструктуры в городе. В опросе приняли участие более 2,7 тысячи человек. Большинство респондентов выступили за создание единой велонтранспортной сети и строительство велодорожек, велополос, велопереездов и прочего. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- Наиболее значимым направлением развития велосипедного движения в Петербурге, по мнению опрошенных, является строительство велотранспортной инфраструктуры - свой голос за это отдали 87 процентов респондентов. На втором месте оказалось формирование единой велотранспортной сети, связывающей районы города - за это проголосовали 85 процентов, - указано в сообщении.

Также петербуржцы хотели бы, чтобы в городе появились разноуровневые пересечения велодорожек с автородогами, ж/д путями и другими преградами.

Отмечается, что итоги данного опроса используют при создании концепции развития велоинфраструктуры и велодвижения до 2030 года.