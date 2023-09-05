Доходный дом Хренова признали региональным памятником Петербурга

Доходный дом архитектора Хренова на Таврической улице стал памятником культурного наследия Петербурга. Фото: Смольный

Доходный дом на Таврической улице стал культурным памятником регионального значения. История здания насчитывает почти сто лет. В 1909 году архитектор Александр Хренов выкупил участок, а в 1914 году построил на нем дом по собственному проекту. Оформление фасада выполнено в спокойных неоклассических формах.

- Объект сохранил первоначальную объемно-пространственную композицию, композиционное решение и архитектурно-художественное оформление главного и дворовых фасадов, лепную отделку интерьеров парадной лестницы, ее ограждение в виде круглых колонн коринфского ордера, - отметили в пресс-службе КГИОП.

С исторической точки зрения этот дом интересен и тем, что в нем до 1917 года проживал Владимир Зензинов – политический деятель, писатель и журналист. Здание остается многоквартирным жилым домом.

К слову, в августе 2023 года доходный дом Анастасии Антоновой на Большом проспекте признали памятником культурного наследия Петербурга.