Дело экс-полицейских, забивших задержанного до смерти, передали в суд в Ленобласти

Троих экс-полицейских судят в Ленобласти за смертельное избиение задержанного. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Троих бывших полицейских из Ленобласти обвиняют в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Как установило следствие, правоохранители в ночь с 10 на 11 мая 2017 года работали с мужчиной и женщиной, которых заподозрили в краже из дачного дома. Сначала полицейские выбивали признание из задержанного в отделе полиции. А затем все продолжилось в приемном отделении Шлиссельбургской больницы, куда мужчину доставили для медосвидетельствования. Полицейские настолько сильно избили задержанного, что тот умер тем же утром. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

- В ходе судебного разбирательства подсудимые отрицали свою виновность. При этом они выдвигали различные версии получения погибшим телесных повреждений, которые в судебном заседании были тщательным образом проверены и опровергнуты, - говорится в сообщении ведомства.

Коллегия присяжных единодушно вынесла обвинительный вердикт для всех троих экс-полицейских. Теперь суду предстоит выбрать им наказание.