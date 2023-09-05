Ночь на 1 сентября стала самой теплой в Петербурге с 1881 года

В Петербурге ночь на 1 сентября оказалась самой теплой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ночь на 1 сентября стала самой теплой в Петербурге за весь ряд наблюдений. Минимальная температура воздуха была 18,6 градуса. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- До этого самой теплой ночью 1 сентября была ночь в 1963 году с минимальной температурой плюс 17,7 градуса. А за весь сентябрь самая теплая ночь до этого года была 3 сентября 1977 года с минимальной температурой плюс 18,1 градуса, - говорится в сообщении специалиста.

Напомним, что в 2022 году 1 сентября оказалось самым холодным днем. Температура воздуха тогда составила всего лишь плюс 9,7 градуса.

К слову, в этот раз на ночь перед Днем знаний прогнозировали всего 18 градусов, но в итоге воздух прогрелся еще сильнее.