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НовостиОбщество5 сентября 2023 10:21

2,6 млн жителей Петербурга получают социальную поддержку на постоянной основе

Различные виды льгот получают 85 категорий горожан
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Почти каждый второй житель Петербурга получает социальную поддержку на постоянной основе.

Почти каждый второй житель Петербурга получает социальную поддержку на постоянной основе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти каждый второй житель Петербурга, а именно 2,6 млн человек на постоянной основе получают социальную поддержку. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. По его словам, в городе хорошо развита система такого вида помощи. Так, 85 категорий горожан получают различные виды льгот. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Нашим ориентиром стали начатые президентом национальные проекты. Все они направлены на повышение социального благополучия россиян. Удельный вес социально ориентированных статей бюджета Петербурга в общем объеме расходов составляет 54 процента, - отметил глава города.

Также Беглов добавил, что в Северной столице с каждым годом растет число многодетных семей. Сейчас их в городе насчитывается порядка 54 тысяч. Для них в Петербурге работает единая система, по которой семьи сопровождаются от момента планирования беременности до достижения ребенком совершеннолетия. А для малообеспеченных семей действует ежемесячное пособие, которое выплачивается до 17-летия детей.