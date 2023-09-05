2,6 млн жителей Петербурга получают социальную поддержку на постоянной основе

Почти каждый второй житель Петербурга получает социальную поддержку на постоянной основе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти каждый второй житель Петербурга, а именно 2,6 млн человек на постоянной основе получают социальную поддержку. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. По его словам, в городе хорошо развита система такого вида помощи. Так, 85 категорий горожан получают различные виды льгот. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Нашим ориентиром стали начатые президентом национальные проекты. Все они направлены на повышение социального благополучия россиян. Удельный вес социально ориентированных статей бюджета Петербурга в общем объеме расходов составляет 54 процента, - отметил глава города.

Также Беглов добавил, что в Северной столице с каждым годом растет число многодетных семей. Сейчас их в городе насчитывается порядка 54 тысяч. Для них в Петербурге работает единая система, по которой семьи сопровождаются от момента планирования беременности до достижения ребенком совершеннолетия. А для малообеспеченных семей действует ежемесячное пособие, которое выплачивается до 17-летия детей.