Мужчина жестоко избил жену на парковке у бизнес-центра в Петербурге

Полицейские задержали мигранта, набросившегося с ножом на жену у бизнес-центра в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Страшную семейную ссору наблюдали жители Приморского района Петербурга утром 5 сентября. Мужчина начал выяснять отношения с супругой на парковке у бизнес-центра на улице Оптиков. Он решил, что жена ему изменяет, поэтому схватился за нож. Сначала агрессор размахивал им, пытаясь нанести удар, а когда в происходящее вмешались очевидцы, мужчина принялся пинать женщину. Об этом сообщает «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

- На место оперативно прибыли сотрудники патрульной-постовой службы УМВД по Приморскому району, которые задержали агрессора и доставили в отдел, - добавил источник.

Оказалось, что семейная пара прибыла в Петербург из Узбекистана. У 32-летней женщины диагностировали ушибы и синяки. А на 40-летнего мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угрозу убийством.