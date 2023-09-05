Суд не стал наказывать петербуржца за расклейку объявлений о проституции

Суд отпустил петербуржца без наказания. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд рассмотрел административное дело на мужчину, который расклеивал объявления об оказании интимных услуг, а проституция в стране запрещена. За 70 расклеенных бумажек петербуржец получил 3500 рублей. Объявления распространялись на Софийской улице. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Суд разъяснил, что денежные средства мужчина получил за то, что расклеил объявления об оказании услуг сексуального характера. При этом в материалах не указано, кем, когда и где оказывались услуги по указанным объявлениям, какая сумма за оказанные услуги была получена и не представлено подтверждения, что именно из полученного дохода от занятий проституцией ему были выплачены деньги, - объяснили в ведомстве.

По мнению суда, содержание объявления не указывает на то, что мужчина получил доход именно с денег, полученных из-за незаконной деятельности. Так что, суд не увидел состава административного нарушения и отпустил петербуржца без наказания.