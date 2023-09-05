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НовостиОбщество5 сентября 2023 12:32

Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра

Режим будет действовать до ночи 6 сентября
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге ожидается сильный ветер.

В Петербурге ожидается сильный ветер.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра, который ожидается 5 и 6 сентября. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- С 21 часа 5 сентября до 3 часов 6 сентября на территории Санкт Петербурга объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, - говорится в сообщении ведомства.

Петербуржцам объяснили, что желтый уровень обозначает потенциально опасную погоду. Водителей попросили отказаться от своих машин из-за высокого риска ДТП. Пешеходам нужно также проявлять особую осторожность.

Напомним, ранее о сильном ветре предупреждало МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Скорость порывов достигнет 15 метров в секунду. Синоптик Колесов пообещал, что с четверга в город придет потепление.