Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра

В Петербурге ожидается сильный ветер. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра, который ожидается 5 и 6 сентября. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- С 21 часа 5 сентября до 3 часов 6 сентября на территории Санкт Петербурга объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, - говорится в сообщении ведомства.

Петербуржцам объяснили, что желтый уровень обозначает потенциально опасную погоду. Водителей попросили отказаться от своих машин из-за высокого риска ДТП. Пешеходам нужно также проявлять особую осторожность.

Напомним, ранее о сильном ветре предупреждало МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Скорость порывов достигнет 15 метров в секунду. Синоптик Колесов пообещал, что с четверга в город придет потепление.