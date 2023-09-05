Около 10 млрд рублей потребуется для реставрации крепости Орешек

Реставрацию крепости Орешек оценили в 10 млрд рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На реставрацию крепости Орешек, которая находится на острове Ореховый в Ленобласти, потребуется порядка 10 млрд рублей. Работы планируют провести до 2029 года. Об этом рассказал директор Государственного музея истории Петербурга Владимир Кириллов, пишет ТАСС.

- Чтобы сделать значительные реставрационные работы, по малым подсчетам, требуется до 10 млрд рублей. В этом году мы потратили порядка 150 млн рублей: сделали дорожки покрасили фасады и многое другое, - указал Кириллов.

Директор филиала «Крепость Орешек» Сергей Орлов добавил, что в музее рассчитывают на федеральное финансирование. По его словам, речь идет о 4 млрд рублей.

- Сейчас по письму минкультуры мы занимаемся оценкой влияния нашей реставрации на объект культурного наследия. Где-то в течение двух месяцев эту оценку мы сделаем, отправим в минкультуры, - сказал Орлов.

Отметим, что крепость Орешек в 2023 году празднует 700-летие со дня основания. К этому событию 5 сентября в Петропавловской крепости прошло праздничное пленарное заседание. На нем состоялась церемония гашения почтовой марки «700 лет крепости Орешек», которую выпустили специально к юбилею.