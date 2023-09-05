Организатора незаконных экскурсий по крышам задержали в Петербурге

На организатора незаконных прогулок по крышам зданий Петербурга завели уголовное дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прогулки по крышам зданий стали чуть ли не самым распространенным видом отдыха в Петербурге. Рекламные объявления с такими предложениями можно встретить во многих районах города. Вот только не все подобные экскурсии законны. Полицейские выяснили, что некоторые такие прогулки в Северной столице организовывал 35-летний уроженец Хабаровского края. Его задержали. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Центральному району Петербурга задержали предполагаемого организатора незаконных коммерческих экскурсий по крышам зданий в Северной столице, - сказала Ирина Волк.

Установлено, что мужчина нанял на работу двоих администраторов и пятерых гидов. А клиентов они искали с помощью рекламы в социальных сетях. Нелегальный бизнес просуществовал почти полтора года. За это время, по предварительным данным, там заработали на экскурсиях около 9 млн рублей.

Против задержанного возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере.